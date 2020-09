Handtaschenmarkt von Soroptimist: ein großer Erfolg

Aalen. Der erste Secondhand-Handtaschenmarkt der Aalener Soroptimistinnen war ein großer Erfolg. Dank der Mitwirkung von Marietta Kubella, Claudia Köditz-Habermann, Britta Sturm und als Spezialistin Marlis Böhringer hatte man die Taschen gesammelt, gerichtet und erfolgreich präsentiert. Beim Verkauf im ehemaligen Leder Böhringer kamen fast 1800 Euro zusammen, die an Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder in Not im Ostalbkreis gehen. Präsidentin Xenia Vosen-Pütz dankte für die Taschenspenden und Jörg Böhringer für die kostenlose Überlassung der Räume.