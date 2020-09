Der September verabschiedet sich wolkenreich

Am Mittwoch wird das Wetter auf der Ostalb im Vergleich zum Dienstag etwas freundlicher. Es sind zwar weiterhin viele Wolken unterwegs, dafür ist es aber meist trocken und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 14 bis 17 Grad. 14 Grad werden es in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 17 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 9 bis 7 Grad. Am Donnerstag tagsüber wird das Wetter zweigeteilt. Erst ist es lange trocken - dazu kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. In den Abendstunden sind dann aber Regenschauer möglich. Vor dem Regen gibts maximal 19 Grad. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs. Die Höchsttemperatur liegt bei 17 Grad. Der Samstag wird ein wechselhafter Tag, maximal 15 Grad.