Cro singt in Heidenheim

Cro, der Mann mit der Pandamaske, kommt 2021 in den Heidenheimer Brenzpark. Der Vorverkauf für das Konzert am 22. August um 19 Uhr startet an diesem Mittwoch, 30. September.

Mittlerweile hat Cro Europa hinter sich gelassen. Er hat sich auf die Suche gemacht und in Indonesien ein neues Zuhause und die Zeit gefunden, sich musikalisch noch einmal gänzlich neu auszurichten. Herausgekommen ist dabei eine konsequente Fortführung dessen, was sich auf seinem letzten Album „tru.“ bereits angekündigt hat.

Der Vorverkauf für das Cro-Konzert beginnt am 30. September; Karten gibt es in Heidenheim im Pressehaus, der Tourist-Information, „Activ Reisen“ und beim Naturtheater, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, online auf swp.de/ticketshop und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter Telefon (07321) 3274910.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit Schwerbehinderung gibt’s beim Veranstalter Provinztour unter Tel.: (07139) 547 oder E-Mail ticket@provinztour.de.