Öko-Aktionswochen starten

Natur Die ersten Öko-Aktionswochen im Ländle starten im Oktober und November rund um Heidenheim. Der Naturkostladen „Zwiebel und Co.“ in Hermaringen macht den Anfang. Dort gibt es am 29. September, am 1. und 2. Oktober von 16 bis 19 Uhr die Fotoausstellung „Frühstücksgesichter“ zu sehen. Das weitere Programm gibt's unter www.öko-aktionswochen-bw.de. Foto: Jan Potente