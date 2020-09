Kompromiss in Sicht

Aalen-Waldhausen. „Wenn alle Lösungen keine Mehrheit bekommen, bleibt alles so, wie es ist.“ Mit diesen Worten warb Oberbürgermeister Thilo Rentschler am Dienstagabend im Ortschaftsrat Waldhausen für einen Kompromiss in Sachen Radwegverbindung aufs vordere Härtsfeld.

Entsprechend ruhig und sachlich, ohne alte Argumente aufzuwärmen, aber dennoch sehr eindeutig positionierten sich die Waldhäuser Ortschaftsräte. Bei elf zu einer Gegenstimme (Gabriele Ceferino) beschloss das Gremium erstens, die Waldhäuser Steige offenzulassen, zweitens ein Tempolimit von 50 km/h zum besseren Schutz der Radfahrer und drittens die Öffnung der Schätteretrasse mit der Regelung „Gehweg – Radfahrer frei“. s