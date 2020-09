Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.49 Uhr: Das Traditions-Fachgeschäft Teppich Lempart in der Aalener Roßstraße schließt für immer. Das bestätigte Geschäftsführer Axel Lempart auf Nachfrage dieser Zeitung.

6.25 Uhr: An der Hofener Kappelbergschule wurde am Wochenende eine Betreuerin positiv auf Corona getestet. Jetzt sind viele Kinder in Quarantäne. Heute sollen die Tests in der Schule stattfinden.

6.10 Uhr: Bund und Länder haben sich gestern, über eine Verschärfung der Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus beraten. Im Artikel können Sie das wichtigste nachlesen.

6.05 Uhr: Achtung Bahnfahrer! Die RB 13 von Schwäbisch Gmünd Richtung Crailsheim, Abfahrt 6.32 Uhr, hat derzeit eine Verspätung von 10 Minuten.

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Mittwochmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.