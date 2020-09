Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B19 zwischen Oberkochen und Unterkochen

Aalen/Oberkochen. Wie die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg am Mittwoch gegen 10.50 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 19 Giengen an der Brenz in Richtung Aalen zwischen Aalen-Oberkochen Nord und Unterkochen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Wir aktualisieren die Meldung, wenn die Unfallstelle wieder geräumt ist. mbu