Mann nach Sturz schwer verletzt

Ellwangen. Ein 58 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 13 Uhr auf einer Streuobstwiese zwischen Beersbach und Eigenzell an einem Birnenbaum mehrere Meter tief von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, zog er sich dabei schwere Verletzungen am Rücken zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.