Autofahrerin gefährdet Fußgänger

Aalen. Wie die Polizei mitteilt, waren am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 27-Jähriger zusammen mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn, der in einem Kinderwagen saß, zu Fuß auf dem Gehweg neben der Hofherrnstraße unterwegs. An der Wellandstraße querte die junge Familie bei für sie geltendem Grünlicht der Ampel die Fahrbahn. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der von der Hofherrnstraße nach rechts in die Wellandstraße einbog und ebenfalls Grünlicht hatte, fuhr weiter, obwohl die Fußgänger samt Kinderwagen bereits am Überqueren der Straße waren, wodurch sie gefährdet wurden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes Benz A-Klasse mit Heidenheimer Kennzeichen. Gefahren wurde das Auto von einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Frau mit blond-braunen Haaren.

Zeugen, die Hinweise auf den bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.