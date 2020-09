Zwei 30er-Zonen

Aalen-Wasseralfingen. Die Stadt hat die Ausweisung eines Teils der Karlstraße als 30er-Zone genehmigt, ebenso eines Teils der Eugenstraße. Die Verkehrsschau hatte zuvor die Situation in Augenschein genommen.

In der Karlstraße ist der Bereich vom Kreisel bei der Bäckerei Glaser bis zum Beginn der 20er-Zone betroffen. Rat und Verkehrsschau halten die Maßnahme für sinnvoll, weil an der Magdalenenkirche eine Kindertagesstätte entstehen soll und dort auch die Seniorenwohnanlage „Stephanuspark“ liegt. Außerdem soll in der Eugenstraße der Bereich zwischen Kreisel Kolpingstraße beziehungsweise dem Ende der 20er-Zone und der Einmündung Obere Schmiedstraße in die Ellwanger Straße entsprechend ausgewiesen werden. Im Gegensatz zur Verkehrsschau, die überall rechts-vor-links als Vorfahrtsregelung empfiehlt, möchte der Ortschaftsrat – ebenso wie die OVA – die derzeit geltende Regelung beibehalten, die an einigen Zufahrtsstraßen davon abweicht. Damit soll der Busverkehr weniger zum stoppen gezwungen werden.

Dieser Regelung stimmte der Rat zu. Die Regelungen sollen möglichst bald in Kraft treten. je