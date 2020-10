Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Der Klimawandel hat Folgen für das Geschäft mit dem Holz auf der Ostalb. Ein Hauptproblem ist die Trockenheit. Drei Hitzesommer in Folge, das hält der beste Wald nicht aus.

6.35 Uhr: Wegen dringender Instandsetzungsarbeiten an den sicherheitstechnischen Anlagen wird der Einhorn-Tunnel an diesem Donnerstag, 1. Oktober, von 19.30 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Schwäbisch Gmünder Stadtverwaltung mit. Die Umfahrung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und umgekehrt.

6.10 Uhr: 27 der insgesamt 51 möglichen Stimmen hat am Mittwochabend Christian Baron bekommen. Damit ist er der neue Erste Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd. Der Gemeinderat hat ihn am Mittwochabend im Peter-Parler-Saal des Stadtgartens im ersten Wahlgang als Nachfolger von Dr. Joachim Bläse bestimmt.

6.07 Uhr: Am Ende ihrer Haushaltsrede wählt die Kanzlerin ungewöhnliche Worte und mahnt die Menschen, wieder vorsichtiger zu werden. So redet Bundeskanzlerin Angela Merkel nur sehr selten: Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen hat die Kanzlerin eindringlich an die Bürger appelliert, beim Schutz vor Corona nicht nachzulassen. "Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben", warnte die CDU-Politikerin mit Blick auf die wachsende Sorglosigkeit.

6.04 Uhr: Und auch die Züge rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab. Pendler kommen entspannt an ihr Ziel.

6.03 Uhr: Nun blicken wir auf die Straßen der Ostalb am Donnerstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen