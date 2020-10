Radfahrerin von Hund gebissen

Schwäbisch Hall. In Schwäbisch Hall hat am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr ein Hund eine 33 Jahre alte Radfahrerin in den Oberschenkel gebissen. Laut Polizei ging ein 27-Jähriger mit seinem angeleinten Hund im Bereich der Straße Im Hardt spazieren. Der Mann ließ seinen Hund absitzen und nahm ihm den Maulkorb ab, um ihm eine Belohnung zu geben. Genau in diesem Moment fuhr die Radfahrerin auf dem Radweg an dem Hund vorbei. Dieser sprang auf, warf die Frau von ihrem Rad und biss sie in den Oberschenkel. Die Radlerin musste daraufhin die folgende Nacht in einem Krankenhaus verbringen. Am Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.