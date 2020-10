Schlägerei an einer Tankstelle in Wasseralfingen

Aalen-Wasseralfingen. Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Areal einer Tankstelle in Wasseralfingen zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 1.30 Uhr auf dem Areal der Tankstelle in der Wilhelmstraße zur Schlägerei, an der wohl vier Personen beteiligt waren und eine Person leichte Verletzungen davontrug. Aufgrund der Meldung fuhren drei Streifenwagen zum Tankstellenareal. Dort trafen die Beamten auf mehrere Personen, die sehr aufgebracht waren. Die Hintergründe der Tätlichkeiten sind Gegenstand der Ermittlungen, die von Beamten des Aalener Polizeireviers aufgenommen wurden.