Tims Wetterblog fÃ¼rs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 15 bis 18 Grad. 15 Grad werden es in Neresheim, 16 in Bopfingen, 17 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s die 18 Grad.

Der Samstag startet noch trocken und vereinzelt kommt auch die Sonne zum Vorschein. Ab dem Nachmittag tauchen von Westen her Schauer auf. Vor dem Regen gibt’s maximal 15 Grad.

Bei Durchzug der Niederschlagsfront wird es dann spürbar kälter. Es ist außerdem auch recht windig. Am Sonntag gibt es einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und einzelnen kurzen Schauern. Sonderlich viel wird, wenn überhaupt, aber nicht fallen. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad.

Auch die neue Woche startet trüb und zeitweise nass. Goldenes Oktoberwetter ist erst einmal nicht in Sicht. Tim Abramowski