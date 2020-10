Gemeinderat besucht Hüttlinger Vorzeigeunternehmen PlanB.

Einblick Vor seiner Sitzung hat der Gemeinderat mit Bürgermeister Günter Ensle am Donnerstag den Software- und Anwendungsentwickler PlanB. in der Kocherstraße besucht. Der Betrieb vergrößert derzeit seinen Stammsitz in Hüttlingen erheblich mit einem Anbau und einem neuen Bürogebäude. Dort im Rohbau zeigten die beiden Geschäftsführer und Mitbegründer Ralph Sturm (li.) und Tobias Schmaizl (re.) den Gästen – dabei waren auch Vertreter der VR-Bank und der am Bau beteiligten Firmen – die Leistungen und Produkte der Firma, die im Auftrag großer Betriebe, unter anderem Zeiss, Mapal und Weleda, aber auch kleinerer Firmen entstehen. Dazu betreuen Mitarbeiter den Digitalunterricht in der Alemannenschule und der Kappelbergschule. Derzeit sind 108 Mitarbeiter beschäftigt mit steigender Tendenz, darunter 32 Auszubildende. Text/Foto: je