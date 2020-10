Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Wie das Hauptquartier der US-Army mitteilt, führt die in Ansbach stationierte 12th Combat Aviation Brigade vom 1. bis 31. Oktober ihre Übung zur Ausbildung der Heeresflieger durch. Schwerpunktmäßig gibt es dabei nächtliche Luftlandemanöver auch auf der Ostalb. Hier sind Landepunkte in Ellenberg und Jagstzell betroffen. Eingesetzt sind zwölf Hubschrauber und vier Radfahrzeuge mit 32 Soldaten.

6.55 Uhr: Am Donnerstagmorgen ist es auf dem Areal einer Tankstelle in Wasseralfingen zu einer Schlägerei mit vier Personen gekommen. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen, die von Beamten des Aalener Polizeireviers aufgenommen wurden.

6.40 Uhr: Am gestrigen Donnerstag meldete das Landrasamt Ostalbkreis, dass eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben ist. Die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen.

6.30 Uhr: Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac geht davon aus, in wenigen Monaten einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu haben. Wenn alles optimal laufe, werde das im ersten Halbjahr 2021 der Fall sein, sagte Vorstandsvorsitzender Franz-Werner Haas am Donnerstag in Tübingen. Curevac hatte die zweite Phase bei der Prüfung seines Impfstoffkandidaten vor zwei Tagen eingeläutet. Der erste Teilnehmer an der klinischen Phase-2a-Studie wurde in Peru geimpft.

6.10 Uhr: An diesem Wochenende wird der Aalener Kulturbahnhof endlich eröffnet. Wir hatten bereits gestern die Möglichkeit das neue Gebäude zu begutachten. Im Artikel finden Sie zahlreiche Bilder und alle Informationen zum neuen KubAA.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet eine Verspätung von 15 Minuten des IC 2164 Richtung Stuttgart, geplant von Aalen 7 Uhr. Grund sei eine Verspätete Bereitstellung des Zuges.

6.03 Uhr: Auf Straßen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.