Fachsenfelds Ortsvorstehertritt zurück

Aalen-Fachsenfeld. Es war die Überraschung in der vergangenen Ortschaftsratssitzung in Fachsenfeld. Jürgen Opferkuch hat seinen Rücktritt aus dem Ortschaftsrat und als Ortsvorsteher am 31. Januar 2021 angekündigt. Seinen Sitz im Aalener Gemeinderat und im Kreistag werde er aber noch bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2024 behalten, sagt Opferkuch auf Nachfrage. Doch was war der Grund?

„Ich werde im Januar 77 Jahre“, sagt er. 40 Jahre davon, war er im Fachsenfelder Ortschaftsrat und fast zwölf Jahre Ortsvorsteher. Da denke er, dass es ihm gestattet sei, die Verantwortung in junge Hände zu legen. Er habe es bewusst so früh verkündet, dass alles in Ruhe seinen Lauf nimmt, sagt er.

Nach der Rücktrittsverkündung braucht es nun einen neuen Ortsvorsteher, der im Ortschaftsrat nachrückt. „Dafür schlägt der Ortschaftsrat jemanden vor, der im Gemeinderat gewählt wird. Im nächsten Ortschaftsrat am 25. November solle dann ein möglicher Nachfolger gefunden sein, sagt Opferkuch.