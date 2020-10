Coronafall an der Realschule am Galgenberg: Masken verhindern Ausbreitung

Aalen. Wie das Landratsamt Ostalbkreis auf Nachfrage bestätigt, wurde in der Galgenberg-Realschule ein Schüler positiv getestet. "Da alle Schüler auch im Unterricht Maske getragen haben, muss niemand aus der Klasse in Quarantäne", sagt Pressesprecherin Suanne Dietterle. Das bedeutet also, laut Landratsamt, dass es keine Kontaktpersonen 1. Grades in der Klasse gibt.