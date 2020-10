Erneut Fahrzeugkatalysatoren gestohlen

Aalen-Oberalfingen. Wieder einmal wurden Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen. Zwischen Mittwoch 18 und Donnerstag 9 Uhr wurden von mehreren abgemeldeten Autos, die auf einem Verkaufsgelände Am Mittelbach abgestellt wurden, die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 8000 Euro. Bei den Autos handelt es sich um Fahrzeuge der Marken BMW, VW und Opel. Auch an einem VW Polo, der auf dem öffentlichen Parkplatz an der evangelischen Kirche in der Wasseralfinger Karlstraße abgestellt war, wurde der Katalysator gestohlen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das er Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240 entgegen.