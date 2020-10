Verdi kündigt zweite Warnstreikwelle an

Am Dienstag, 6. Oktober, soll es in Aalen eine Kundgebung geben.

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus Energie und Versorgungsbetrieben, aus Bauhöfen, Kindertagesstätten, Kliniken, den Sparkassen und dem Nahverkehr legten bereits in dieser die Arbeit nieder. Ab der kommenden Woche kündigte die Gewerkschaft Verdi nun eine zweite Warnstreikwelle an - den Anfang machen Beschäftigte der Stadt Ulm am Montag, 5.Oktober. Das teilt die Gewerkschaft am Freitag mit.

An den folgenden Tagen werde das Streikgeschehen in die Regionen verlagert. Dazu soll es erste größere Kundgebungen in den Mittelstädten des Bezirks geben. Für Dienstag, 6. Oktober, kündigt Verdie einen großen Streiktag auf der Ostalb an. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie weiterer kleinere Städte werden sich zu einer Kundgebung in Aalen einfinden, heißt es in einer Pressemitteilung.