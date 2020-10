„Wir ducken uns nicht weg“ sagte Pfarrer Bernhard Richter am Freitag bei der Mahnwache zum Tag des Flüchtlings am Aalener Marktbrunnen. Rund 40 Teilnehmer hatten sich eingefunden, um der Mahnwache beizuwohnen. Inga Rincke und Norbert Schubert trommelten die Menschen zusammen,

aber ihre Töne hatten auch mahnende Funktion. Anne Klöcker und Lisa Krauß vom Theater der Stadt Aalen lasen die Texte wie „Die Welt brennt“, die unter die Haut ging. Auch ein paar Minuten der Stille gab es, in denen Pfarrer Richter auch derer gedachte, die im Mittelmeer ertrinken und den sicheren Hafen nicht erreichen. Richter nahm auch die Gelegenheit zum Anlass, allen zu danken, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind und den menschenverachtenden Parolen der Populisten ein klares Zeichen der Mitmenschlichkeit entgegensetzen.