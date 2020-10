Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Abtsgmünd. Bislang Unbekannte sind von Donnertag auf Freitag in ein Wohnhaus in der Kopernikusstraße eingebrochen. Laut Angaben der Polizei brachen sie zunächst ein Fenster in der Tiefparterre auf und drangen so in das Gebäude ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Aalen bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer: (07361) 524-0 zu melden.