Los geht's im Kulturbahnhof

Zur Eröffnung des neuen Kulturbahnhofs am Wochenende vom Freitag, 2. bis Donntag, 4. Oktober, wird es nicht nur einen Festakt geben, sondern an drei Standorten wird unter Einhaltung der Corona-Regeln gebührend gefeiert. Nach den offiziellen Festlichkeiten am Freitag und Samstag, wird dieser kulturelle Leuchtturm mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 4. Oktober, der Öffentlichkeit vorgestellt. Im und rund um das neue Kulturzentrum erwartet die Besucher ab 11 Uhr ein (coronakonformes) Eröffnungsprogramm, dass das Kulturamt und die zukünftigen KubAA-Nutzer gemeinsam ausgetüftelt haben. Zudem lassen die beiden Aalener Kulturvereine kunterbunt e.V. und Galgenbergfreunde in unmittelbarer Nähe mit eigenen Festivals den neuen Standort für Musik, Theater, Kultur und Begegnung hochleben. Auf dem nahegelegenen Gaskesselareal sorgt der Verein Kulturfreunde Galgenberg e.V. und bei Hugs Weinkontor der Verein kunterbunt e.V. für ausreichend Platz zum Treffen.

"Romeo und Julia" am Samstag, 3. Oktober

Am Samstag, 3. Oktober folgt die offizielle Schlüsselübergabe und die Festansprache wird Bärbel Kofler halten, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Marc Grandmontagne, Direktor des Deutschen Bühnenvereins kommt zur abendlichen Vorstellung von „Romeo und Julia“ und wird im Anschluss gemeinsam mit weiteren Gästen auf dem Podium in der Reihe „Theater trifft“ diskutieren.

Tag der offenen Tür am Sonntag, 4. Oktober

Unter dem Motto „Los geht’s“ sind alle Interessierten herzlich eingeladen ab 11 bis 17 Uhr die Eröffnung des neuen Kulturzentrums „KubAA“ mitzufeiern. Das Städtische Orchester, die Jugendkapelle, die Brass-Band „Brasst scho“ und die Bigband der Musikschule sorgen rund um den Kulturbahnhof für musikalische Stimmung. Dazu gibt´s Unterhaltung mit Clown Klaws und dem Tanz-Duo Mister Piano @Lesslie Lynn, die auf dem größten Piano der Welt spielen werden.

Der Zugang zum rund 2.000 Quadratmeter großen Außengelände wird deshalb nur über kontrollierte Zugänge möglich sein, so dass die von der Corona-Verordnung vorgegebene maximale Personenzahl nicht überschritten wird.

Geführte Rundgänge durch den KubAA

Im neuen Kulturbahnhof haben sich die drei Nutzer, Theater, Kino und Musikschule kleine musikalische und szenische Appetithappen gewürzt mit Informationen zum Gebäude und der dreijährigen Bauphase ausgedacht, so dass der Rundgang spannend werden wird.

Wegen der Corona-Auflagen ist die Zahl der Besucher zu begrenzen und der Zugang nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Wer eine Führung gebucht hat, wird gebeten das auf der Webseite der Stadt bereitstehende Formular auszudrucken und mitzubringen zum Besuch. Der Eingang befindet sich an der Nordseite des Kulturbahnhofs und ist mit einer Flagge entsprechend gekennzeichnet.

An der Düsseldorfer Straße wird der offizielle Zugang zum Festgelände eingerichtet. Jeder Besucher wird erfasst und erhält einen Eintrittspass den er dann beim Verlassen des Geländes am Ausgang auf der Südseite mit allen Daten wieder abgeben muss. Damit ist gewährleistet, dass die Kontaktdaten aller Besucher für eine mögliche Rückverfolgung gespeichert werden.

Kultur PLUS

Auf das Gaskesselareal laden die Galgenbergfreunde ab 11 Uhr bis 18 Uhr ein zum Musikfestival mit drei Bands – The FLOWERS – mit Songs zwischen R &B, Soul und zeitlosen Grooves

Team Lee mit Lee Mayall und Crazy Horns mit Moritz von Woellwarth an der Posaune. Die Bewirtung hat die Mannschaft der TSG Hofherrnweiler übernommen, für die Getränke sorgen die Galgenbergfreunde.

Vor Hugs Weinkontor in der Bahnhofstraße 78 wird’s soulig, funky und es erklingen südamerikanische Rhythmen – auf Einladung von kunterbunt e.V. musizieren gleich vier Profi-Ensembles:

Christoph Titz Trio

Duophonic mit Peter Fessler und Alfonso Garrido

Rapper Sykon mit David Klauck und Samuel Schmid

The Legendary Ghetto Dance Band

Bewirten werden neben Foodtruck „Das Württemberg“ und hug’s Weinkontor die Aalener Fastnachtszunft mit Pfannenkuchen.

Auch hier wird beim Einlass ein Eintrittspass ausgehändigt, der mit allen Kontaktdaten versehen, beim Verlassen des Geländes abgegeben werden muss.

Andere Filme anders zeigen – „Kino am Kocher“ startet durch

Größtenteils in Eigenleistung haben die Mitglieder der Genossenschaft „Kino am Kocher“ ihre Räumlichkeiten ausgebaut. Mit 88 Sitzplätzen hat sich das Programmkino deutlich vergrößert und auch die technische Ausstattung wurde mit viel Liebe zum Detail deutlich verbessert. Nicht geändert hat sich der Anspruch des Kinos ein Treffpunkt für den Austausch vielfältiger Meinungen, für Gespräche und Ideen zu sein. Auch das besondere Flair des ehrenamtlich betriebenen Kinos wird erhalten bleiben.

Zur Eröffnung zeigt das Kino die Komödie“ Shakespeare in Love“ in Ergänzung zur Eröffnungspremiere des Theaters mit „Romeo und Julia“. Die Dokumentation „Die Schwäbische Alb“ wird am Tag der offenen Tür zu sehen sein, der international bekannte Regisseur und Naturfilmer Bruno Dittrich wird anwesend sein.

Kinokarten sind über die Homepage des Kinos erhältlich unter www.kino-am-kocher.de , es gibt keine Abendkasse.

Info und Karten

An allen drei Standorten erhalten die Besucher vor Einlass einen Eintrittspass, der beim Verlassen wieder abgegeben werden muss. Coronabedingt ist es erforderlich, Name, Adresse, Telefon sowie Zeiten der Anwesenheit pro Haushalt zu erfassen.

Kinokarten können ab sofort unter www-kino-am-kocher.de gekauft werden.

Theaterkarten gibt es bei der Theaterkasse Telefon (07361) 522 600 kasse@theateraalen.de oder www.reservix.de

www.aalen.de Park & Ride Parkhaus P6 am Bahnhof, oder mit ÖPNV ab/bis ZOB und Hbf

