Unfall auf B14

Backnang. Die Polizei meldet am Samstagvormittag gegen 11.28 Uhr einen Unfall auf der B14 in Höhe Kappelberg mit mehreren Beteiligten. Nach ersten Informationen ereignte sich der Unfall zwischen einem Wohnwagen und einem Pkw. Beim Unfall wurde eine Person schwer Verletzt. Die B14 musste in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr wird über Fellbach Süd umgeleitet.