Festakt: Der KubAA ist offiziell eingeweiht

Aalen. Mit großem Trommelwirbel und offizieller Schlüsselübergabe an die Kulturschaffenden, wurde der Kulturbahnhof auf dem Aalener Stadtoval an diesem Samstagnachmittag eingeweiht.

"Aalen ist wirtschaftlich stark, Aalen erneuert sich an vielen Stellen gleichzeitig, in Aalen schlägt das vitale Herz der Region", sagte OB Rentschler in seiner Rede zur Eröffnung des Kulturbahnhofs.

Zu Gast waren unter anderem Dr. Bärbel Kofler, die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfen, Abgeordnete von Bund und Land und der neue Landrat Dr. Joachim Bläse.

Ein ausführlicher Bericht zur Einweihungsfeier folgt.



