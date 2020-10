Zu viele Chancen vergeben

Die Sportfreunde Dorfmerkingen gingen nach 20 Minuten in Führung. Nach einer schönen Flanke von Maximilian Eiselt, traf Yannik Schmidt per Kopf zum 1:0. Doch nur zehn Minuten später glich Walldorf aus. Benjamin Hofmann war der Torschütze. In der zweiten Halbzeit hatten die Sportfreunde einige gute Möglichkeiten, doch der zweite Treffer fiel nicht. Auch Walldorf kam immer wieder mal gefährlich vor das Tor. Am Ende blieb es beim 1:1.