Der Zug nimmt Fahrt auf

Aalen ist um einen Leuchtturm reicher: Der Kulturbahnhof (KubAA) schmückt das Stadtoval. Das Gebäude: funktional und doch von architektonischer Eleganz. Ohne viel Schnickschnack nimmt es traditionelle Elemente auf und kombiniert sie selbstbewusst mit modernen Materialien. Dass das Theater der Stadt Aalen aus dem WiZ in neue Räume wechselt, war längst überfällig, wie auch der Auszug der Musikschule aus dem ganz und gar nicht mehr zeitgemäßen Gebäude in der Hegelstraße. Dass das Kino am Kocher seinen Namen behält, auch wenn der Kocher nicht mehr an der Bar vorbeifließt, ist charmant und mehr als nur Marketing-Trick. Kino am Kocher – das ist ein Qualitätsbegriff in Aalen. Viele Kulturschaffende arbeiten daran, dass der „KubAA“ bald auch zu einem solchen wird. Wer am Sonntag draußen bleiben musste, weil er nicht zur Führung angemeldet war, der mag getröstet sein: Kulturbahnhof – dieser Zug nimmt erst richtig Fahrt auf. Und Zusteigen ist dann nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.