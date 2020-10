Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.07 Uhr: Ein Familienstreit in einem Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße in Rechberg hat am Sonntag gegen 19.15 Uhr einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst – drei Streifenbesatzungen sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

6.53 Uhr: Für Dienstag, 6. Oktober, kündigt Verdi einen großen Streiktag auf der Ostalb an. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aus Schwäbisch Gmünd und Aalen sowie weiterer kleinere Städte werden sich zu einer Kundgebung in Aalen einfinden.

6.35 Uhr: Groß war die Neugier, enorm der Andrang: Bei einem Tag der offenen Tür am Sonntag haben die Aalener ihren Kulturbahnhof (KubAA) zum ersten Mal mit Leben gefüllt. Sechs Stunden lang war geöffnet. Ins Gebäude hinein ging es aber nur mit einer Führung; alle 23 Rundgänge waren im Vorfeld ausgebucht. Ehrenamtliche vom Theater der Stadt Aalen, vom Kino am Kocher und aus der städtischen Musikschule zeigten ihr jeweiliges neues Domizil.

6.18 Uhr: Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Sonntagabend auf der L 1080 in Richtung Hundsberg gekommen. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 26 Jahre alte Unfallverursacher alkoholisiert am Steuer.

6.05 Uhr: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen