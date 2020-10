Diebstahl von 80 Katalysatoren

Böbingen. Unbekannte haben Katalysatoren von rund 80 Autos in Böbingen gestohlen. Laut Polizei verursachten die Unbekannten zwischen Freitag, 25., und Dienstag, 29. September, rund 25.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte als sie von rund 80 Fahrzeugen, die auf dem Areal einer Autoverwertung in der Maybachstraße abgestellt waren, die Katalysatoren ausbauten und entwendeten. Die mutmaßlichen Täter nutzten offenbar gleichzeitig die Gelegenheit und flexten einen ebenfalls in der Maybachstraße aufgestellten Zigarettenautomaten ab und entwendeten auch diesen.

Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171) 3580 entgegen.