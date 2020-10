Rentschler quizzt um Pizza

Aalen. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler nimmt an einer Quizshow des privaten Radiosenders Radio Ton teil. Dabei treten in mehreren Sendungen jeweils drei Bürgermeister aus dem Einzugsgebiet des Senders, der seinen Sitz in Heilbronn hat, gegeneinander an.

Vorgeschlagen wurden die Teilnehmer von Bürgerinnen und Bürgern. Die Sieger des „Pizzameister“-Quiz erhalten für ihre Stadt oder Gemeinde den Besuch des sendereigenen Pizzatrucks – der den Bürgern dann Pizza spendiert. Zu hören ist das Quiz mit Thilo Rentschler nach Angaben des Senders am Dienstag, 6. Oktober, um 7.10 Uhr.