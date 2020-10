Gmünd: Jugendliche am Parkhaus am Bahnhof tot aufgefunden

Schwäbisch Gmünd. Eine 17-jährige Jugendliche ist am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Rückseite des Fehrle-Parkhauses in Gmünd tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben war die junge Frau vom Parkhaus in die Tiefe gestürzt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen nicht vor, sagte Polizeisprecher Holger Bienert. Die Ermittlungen dauerten an, die Umstände seien noch unklar. Die Polizei schließt weder Selbstmord noch einen Unfall aus. Es bleibe abzuwarten, ob überhaupt Licht ins Dunkel gebracht werden könne, sagte Bienert. Neben der Polizei war die Feuerwehr vor Ort, die am Unglücksort einen Sichtschutz erstellte.