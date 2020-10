Ein unbeständiger Dienstag

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. 12 Grad werden es in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 15 Grad. Es weht außerdem auch ein lebhafter Wind. In der Nacht zu Mittwoch wird es häufig nass. Es kühlt ab auf 11 bis 9 Grad. Auch am Mittwoch fällt häufig Regen, maximal 13 Grad. Am Donnerstag überwiegen die Wolken – ganz vereinzelt kann sich auch mal ein kurzer Schauer bilden. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 17 Grad.