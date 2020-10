Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Am Dienstagmorgen hat Aalens OB Thilo Rentschler alle drei Fragen beim Pizzameister-Quiz eines regionalen Radiosenders souverän beantwortet. In den Kategorien "Musik, 80er und Regionales" punktete Rentschler mit schnellen und sicheren Antworten. Die Entscheidung, ob er "Pizzameister" wird, und seine Bürgerinnen und Bürger Freipizzen erhalten, fällt am morgigen Mittwoch, 7. Oktober.

7.10 Uhr: Es staut sich auf der B 29 Richtung Aalen auf Höhe Hermannsfeld und Essingen. Planen Sie rund zehn Minuten Puffer ein, um pünktlich an Ihr Ziel zu kommen.

7 Uhr: Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben sich bei Voith auf einen Plan zur Standortsicherung für den Firmensitz in Heidenheim verständigt. Das Abkommen sieht den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2026 vor. Zugleich wird Voith in diesem Zeitraum 170 Millionen Euro in den Stammsitz investieren.

6.45 Uhr: Wer sich aktuell auf den Weg in Richtung Stuttgart macht, sollte mehr Zeit einplanen. Auf der B 14 (Backnang Richtung Stuttgart) im Kappelbergtunnel gab es einen Unfall. Der Tunnel ist zur Stunde gesperrt.

6.35 Uhr: Zweite Warnstreikwelle von Verdi trifft heutigen Dienstag die Ostalb. Um 12 Uhr werden sich die Streikenden am Sparkassenplatz zu einer Kundgebung versammeln.

6.24 Uhr: Corona – vor allem der Lockdown – erschüttern den Arbeitsmarkt. Auch auf der Ostalb muss der Staat tiefer in die Tasche greifen, um Menschen in Existenznot zu helfen. Das verdeutlichen die Berichte zu Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktprogramm 2021 des Jobcenters Ostalb und zur Grundsicherung für Selbstständige, mit denen sich der zuständige Kreistagsausschuss am Montag befasst hat.

6.12 Uhr: In ziemlich genau einer Stunde tritt Aalens OB Rentschler bei einem Radio-Quiz an. Gewinnt er, erhalten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt eine Pizza vom sendereigenen Pizzatruck.

6.07 Uhr: Am Dienstag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Mehr zum Wetter hat unser Wettermann Tim Abramowski.

6.04 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen