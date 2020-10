Dieb auf frischer Tat ertappt

Ellwangen. Ein 21-Jähriger ist am Montag gegen 21.30 Uhr bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt worden. Das teilt die Polizei mit. Der junge Mann war in eine Wohnung in der Schmiedstraße eingedrungen. Der 31-jährige Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und konnte den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.