Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehrgroßeinsatz aus

Heubach. Vergessenes Essen auf dem Herd hat am Montagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das teilt die Polizei mit. Mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Heubach zu dem vermeintlichen Brand aus. Kurz nach 19 Uhr war in der Scheuelbergstraße ein aktiver Rauchmelder gemeldet worden. Vor Ort wurde durch Kräfte der Feuerwehr die betroffene Wohnungstüre geöffnet, da offenbar niemand zu Hause war. In der Küche wurde festgestellt, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen stand, was den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der 58 Jahre alte Bewohner, der kurz nach der Türöffnung nach Hause kam, hatte den Topf auf dem Herd vergessen.