Die Gefahr für Wildunfälle im Ostalbkreis steigt - das müssen Sie beachten

Wenn in der Dämmerung am Straßenrand zwei Augen aufblitzen, bleibt das Herz jedes Autofahrers kurz stehen: Die meisten Autofahrer wurden schon einmal von einem Reh überrascht, das aus dem Wald oder Feld die Straße überqueren wollte.

Einen aktuellen Fall gab es am Dienstagmorgen in Schwäbisch Gmünd. Auf der Neuen Straße in Fahrtrichtung Oberbettringen erfasste ein 49-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Die größte Gefahr für einen Wildunfall droht in der Morgen- und Abenddämmerung sowie bei Nacht und Nebel. Im Artikel können Sie nachlesen, was Kreisjägermeister Michael Ott-Stopar in den Situationen rät.

Was Sie tun können, um Unfälle mit Wildtieren zu vermeiden und was zu tun ist, wenn es doch zu einem Unfall gekommen ist, erfahren Sie im Video: