Einkaufsfreitag bis 21 Uhr lockt

Aalen. Der Herbst lädt mit einem Herbstmärktle und einem bis 21 Uhr verlängerten Einkaufstag in die Aalener City: Am Freitag, 9. Oktober, halten die Geschäfte in Aalen bis 21 Uhr die Türen für ihre Kunden geöffnet und laden zum Shoppen und Bummeln. Ebenfalls am Freitag, 9. Oktober, bietet das Herbstmärktle auf dem Spritzenhausplatz bis 21 Uhr Dekoration, Kunsthandwerk und vieles mehr an. Zusätzlich sind einige Innenstadtplätze des blumigen „Herbstzaubers“ illuminiert und sorgen damit für eine besondere Atmosphäre in der City.

Das Herbstmärktle mit seinen regionalen und saisonalen Produkten lädt auch noch am Samstag, 10. Oktober, auf den Spritzenhausplatz.

Das Citymanagement von Aalen City aktiv (ACA) bittet, die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln zu beachten: Mindestabstand einhalten sowie Ansammlungen von Gruppen meiden.