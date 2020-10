Am Mittwoch wird es häufig nass

Der Mittwoch wird ein erneut wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen, zwischendurch gibt es aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 11 bis 14 Grad. 11 Grad werden es in Neresheim, 12 in Bopfingen, 13 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sind noch einzelne Schauer unterwegs. Es kühlt ab auf 9 bis 7 Grad. Am Donnerstag überwiegen die Wolken – ganz vereinzelt kann sich auch mal ein kurzer Schauer bilden. Die Höchsttemperatur liegt bei 13 Grad. Am Freitag wird es vorrübergehend etwas freundlicher. Es scheint häufiger die Sonne. Die Werte steigen etwas an, maximal 17 Grad. Doch schon am Wochenende wird es wieder kühler und auch wechselhafter.