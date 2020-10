Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.34 Uhr: Der Mittwoch wird ein erneut wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen, zwischendurch gibt es aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Mehr zum Wetter, wie gewohnt, in Tim Abramowskis Wetterblog.

6.18 Uhr: Immer wieder wird vor Betrügern gewarnt, die als vermeintliche Polizeibeamte ältere Menschen um ihr Erspartes bringen wollen. Eine 77-Jährige aus Gmünd, auf die es genau solche vermeintliche Polizisten abgesehen hatten, wurde misstrauisch – und brachte so einen 39-Jährigen aus Nürnberg am vergangenen Dienstag auf die Anklagebank des Gmünder Schöffengerichts. Urteil: eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Er muss zudem 5000 Euro an den Weißen Ring und 1000 Euro an die Geschädigte zahlen.

6.06 Uhr: Für Autofahrer sieht es gut aus - die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6.04 Uhr: Achtung Pendler: Der Zug zwischen Aalen Hauptbahnhof und Oberkochen (Abfahrt 5.53 Uhr) ist ausgefallen. Grund: Störung mit Teilausfall von Aalen bis Oberkochen. Der Zug hatte auf vorheriger Fahrt eine hohe Verspätung. Hierdurch war eine betrieblich vorzeitige Wende in Oberkochen notwendig. Das meldet die Deutsche Bahn.

Die Züge der Remsbahn rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen