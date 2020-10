Unbekannte beschädigen Fenster

Anwohner oder Passanten die zur Tat Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen. Ein Gebäude entlang der Bahnhofstraße ist zwischen Montag und Dienstag mutwillig beschädigt worden. Es wurde am Dienstagvormittag ein kaputtes Bürofenster festgestellt, auf das vermutlich aus Richtung Schubartstraße geschossen wurde, teilt die Polizei mit. In der Glasscheibe war jedenfalls ein circa 2mm rundes Loch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder Passanten die zur Tat verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. (07361) 5240 in Verbindung zu setzen.