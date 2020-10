Aalen. Wie sicher und fahrtauglich ist Ihr Fahrrad? Antworten darauf gibt ein kostenloser Fahrradcheck, den die Stadt Aalen gemeinsam mit der Initiative RadKultur am Samstag, 10- Oktober anbietet. Interessierte können mit ihrem Fahrrad zwischen 8 und 14 Uhr zum Veranstaltungsort auf dem Sparkassenplatz kommen und dort den kostenlosen Service in Anspruch nehmen. In der mobilen Reparaturwerkstatt überprüfen dann fachkundige Mechaniker die Fahrräder auf Verkehrstauglichkeit. Dabei werden unter anderem Bremsen, Lichtanlage, und Reifendruck kontrolliert; kleinere Reparaturen nehmen die Radchecker direkt vor Ort vor. Wer etwas Zeit mitbringt, macht so sein Fahrrad wieder fit und bekommt obendrein Tipps und Tricks von den Radcheck-Profis.

Der Radcheck am 10. Oktober findet im Rahmen des Aalener Fahrradaktionstags statt, den die Stadt zum Abschluss des diesjährigen Stadtradelns organisiert. Neben dem Radcheck sind auch der ADFC und die Aalener Polizei vor Ort und informieren zu den Themen Fahrradfahren, Verkehrsprävention und Sicherheit im Straßenraum.