Kirchheim am Ries. Wie schon viele gesehen haben und auch genutzt haben, stehen an verschiedenen Orten seit dem Frühjahr in der Gemeinde zehn neue Bänke. Das Ortsbild wird damit weiter aufgewertet und der Freizeitwert der Gemeinde gesteigert. Diese Liegebänke sind vom Gemeindebauhof über den Winter gefertigt worden und von Karl Joachim Waizmann über eine Spende finanziert worden. Alle Bänke sind echte Kunstwerke, auf denen man nach dem Spaziergang gut verweilen und die Landschaft genießen kann. Bürgermeister Willi Feige bedankte sich im Namen der Gemeinde bei Karl Joachim Waizmann.