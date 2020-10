Csrenko sagt nach 50 Jahren ade

Wirtschaft Alfred Csrenko hat 50 Jahre bei der Firma Traub in Ebnat gearbeitet und wurde in den Ruhestand verabschiedet. Am 2. Oktober 1970 begann er seine Lehre als Kfz-Mechaniker. Bei der Bundeswehr machte er den Lkw-Führerschein und wurde bei seiner Rückkehr ins Unternehmen Kraftfahrer. Genau 50 Jahre später, am 2. Oktober 2020, war sein letzter Arbeitstag. Foto: privat