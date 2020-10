Schwerer Verkehrsunfall auf B29

Remshalden. Auf der B29 Stuttgart in Richtung Aalen zwischen Weinstadt-Beutelsbach und Remshalden-Grunbach hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Angaben der Polizei sei ein Autofahrer in einen Baum gekracht. Derzeit läuft die Unfallaufnahme. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.