Linienbus erfasst Radfahrer

Aalen. Wie die Polizei am Mittwochabend bestätigt, hat ein Linienbus in Oberalfingen auf der L1029 einen Fahrradfahrer angefahren. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Angaben der Polizei war der Radfahrer ohne Licht unterwegs. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.