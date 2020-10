VIP-Karten für den VfR Aalen

Für das Heimspiel des VfR Aalen gegen den TSV Schott Mainz am kommenden Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) verlost die Schwäbische Post zweimal zwei VIP-Karten. Enthalten sind der Zutritt zum Sparkassen-Forum inklusive Bewirtung, eine Parkkarte für das Stadion-Parkhaus sowie je einen Sitzplatz auf der Südtribüne. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, muss bis Donnerstag, 8. Oktober, um 14 Uhr eine E-Mail schicken an: j.kolschefsky@sdz-medien.de. Darauf erhalten sein muss: Name, Name der Begleitung, die Abo-Nummer des Zeitungsabonnements und die Adresse. Dazu muss zudem das Stichwort „VfR Aalen-Heimspiel“ angeben werden. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Und nicht vergessen: Einsendeschluss ist Donnerstag, 8. Oktober, um 14 Uhr!

Der VfR Aalen will nach zwei Spielen ohne Niederlage auch vor heimischem Publikum ungeschlagen bleiben. Keine einfache Aufgabe gegen Mainz.