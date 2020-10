Ein wolkenreicher Donnerstag

Am Donnerstag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs, immerhin ist es aber meist trocken. Einzelne kurze Schauer sind dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. 12 Grad werden es in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 15 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 11 bis 9 Grad. Am Freitag wird es vorrübergehend deutlich freundlicher. Es scheint häufig die Sonne. Dazu steigen auch die Werte an, maximal 18 Grad. Am Wochenende wird es aber schon wieder wechselhafter und kühler.