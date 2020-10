Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.55 Uhr: Der Kugelmarkt in Heubach wird in diesem Jahr abgesagt. Das beschloss der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats einstimmig. Zuvor hatte Bürgermeister Frederick Brütting betont, dass wegen der Corona-Pandemie zwar auch unterm Rosenstein schon Veranstaltungen gestrichen worden waren – etwa Bike the Rock, das Stadtfest oder das Jakobi-Essen. Die Stadt wolle aber nichts pauschal absagen, sondern immer im Einzelfall entscheiden und vorher Argumente für und wider abwägen.

6.35 Uhr: Gleich zwei Unfälle mit Radfahrern am Mittwochabend: In Aalen-Oberalfingen ist ein Radler von einem Linienbus erfasst worden und musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auch in Gmünd ist ein Radfahrer verletzt worden. Er stieß mit einem Auto auf der B 29 zusammen.

6.20 Uhr: Sprunghafter Anstieg: Das Robert Koch-Institut meldet für die vergangenen 24 Stunden mehr als 4000 Neuinfektionen. In Baden-Württemberg waren es gestern 652 bestätigte Neuinfektionen. In unseren Grafiken und Tabellen haben Sie den Verlauf im Land und unserer Region im Blick.

6.08 Uhr: Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend auf der B 29 zwischen Weinstadt und Remshalden gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Seine 21-jährige Beifahrerin erlag ihren schweren Verletzungen.

6.03 Uhr: Wer in der kommenden Stunde unterwegs ist, hat sowohl auf den Straßen als auch auf den Schienen Glück. Es gibt weder Staus noch Verspätungen auf Rems- oder Brenzbahn zu melden.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen