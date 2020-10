Landwirt von 400 Kilogramm schwerem Heuballen überrollt

Oettingen. Beim Ausfegen einer Scheune ist am Mittwochnachmittag ein 41 Jahre alter Landwirt in Oettingen (Landkreis Donau-Ries) von einem 400 Kilogramm schweren Heuballen überrollt worden. Das berichtet die Nördlinger Polizei. Demnach wollte der Mann die Scheune ausfegen, um Platz für die im Frontlader geladenen Heuballen zu schaffen. Während der Arbeiten löste sich einer der Heuballen, fiel von dem Frontlader und überrollte den Landwirt von hinten. Der Mann konnte sich aufgrund des Gewichtes nicht mehr selbst befreien, war aber noch in der Lage mit seinem Handy einen Kollegen zu informieren, danach verlor er das Bewusstsein.

Der hinzugezogene 41 Jahre alte Landwirt reagierte besonnen und zog sofort nach Eintreffen den Heuballen mit einem Traktor weg und begann den bereits blau angelaufenen Landwirt zu reanimieren. Dieser wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.