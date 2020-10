Gelingt der erste Dreier?

Fußball statt gibt es an diesem Wochenende in der B IV. Aufgrund von drei Nachholspielen, stehen insgesamt neun Partien an. Am Freitagabend kommt es dabei zum Spitzenspiel - allerdings nur wenn man die Tabelle dreht. Die bislang noch sieglosen SV Lauchheim II und die SG Kirchheim/Trochtelfingen II treffen aufeinander. Die SG II muss gar noch auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Auch in Schloßberg spielen zwei Tabellennachbarn gegeneinander. Der FCS derzeit Zehnter trifft auf den Elften SV Waldhausen II. Am vergangenen Sonntag feierte Schloßberg einen spektakulären 6:5-Erfolg in Unterkochen. Der FV 08 Unterkochen II spielt am Freitag bei der SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen.

Nur zwei Tage später wird der FV 08 II zu Gast beim Spitzenreiter SG Riesbürg sein. Auf dem Härtsfeld steht erneut ein Derby an. Der Tabellenzweite Kösinger SC empfängt den SV Elchingen. Seit mittlerweile sechs Partien ist der SC gegen Elchingen unbesiegt.